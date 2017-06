Dälek a mis à disposition un premier extrait de son nouvel album intitulé Endangered Philosophies. Ça s'appelle "Echoes of..." (featuring Metz), et ça s'écoute à la suite. Pour information, l'album sort le 1er septembre chez Ipecac Recordings, et est en pré-commande sur le lien ci-dessous.

