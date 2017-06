L'Impericon Never Say Die! Tour passera par la France par deux fois : la première en région lyonnaise le 18 novembre à la MJC Ô Totem de Rillieux et ensuite le 22 du même mois à L'Empreinte de Savigny-le-Temple. A l'affiche sont programmés Emmure, Deez Nuts, Chelsea Grin, Kublai Khan, Sworn In, Polaris et Lorna Shore. [plus d'infos]