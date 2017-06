La nouvelle compilation du webzine French Metal s'intitule Aux confins de l'extinction , elle contient 3 CDs et 55 groupes dont Psykup , Benighted , Gorod , Klone , Headcharger , Nothing From No One , Supersceram , Synopsys , Leguman ... [ french metal ] [ plus d'infos ]

PSYKUP - BENIGHTED - GOROD - GHUSA - PUTRID OFFAL - HEART ATTACK - FLESHDOLL - KLONE - DUST IN MIND - HEADCHARGER - NECROWRETCH - DEATH CONTROL - SEIDE - OSODESMA - DADABOVIC - EIGHT SINS - NOTHING FROM NO ONE - SUPERSCREAM - BLOODY RABBEAT - BIND TORTURE KILL - FIREBACK - REBELLION OF THE LOOM - ASSIAH - EQUALS INFINITY - SYNOPSYS - HOlOH - REDSPHERE - TESKA - RESTRICTED AREA - WHITE SOFA - SWARM - EMAGORA - SUMERIA - VICIOUS GRACE - SHOW ANIKI - STRIVERS - MAMI WATA - WILD MIGHTY FREAKS - HANIBAL DEATH MACHINE - MYTHARK - ONIRIK ILLUSION - BELLATOR - DAVID SLAME GROUPE - OVERDRIVERS - WRECK PLUS - SONIC WINTER - DIOXINE - EXXCITE - FROZEN ARCH - FENRIS - VOICE OF WINTER - LEGUMAN - JACKYBOY - DEICYFER - DOGFRIES



La pochette est réalisée par Petebull Dezign / French Metal.

Le mastering est signé Tom Sewer de Sewer Records.



Elle est désormais disponible pour la modique somme de 8 Euros (port compris).