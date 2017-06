Five Finger Death Punch a dû écourter leur show donné à Tilburg en Hollande hier notamment après que leur frontman Ivan Moody ait déclaré qu'il s'agissait de son dernier show avec le band. Le groupe a depuis balancé un communiqué officiel signalant que le groupe continuait sa tournée européenne comme prévu et que l'attitude employée faisait partie du mode rock n' roll et imprévisible du groupe.