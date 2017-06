The Madcaps continue de dévoiler Slow down, son nouvel album paru le 31 mars dernier chez Howlin Banana Records / Beast Records / Modulor, à travers une série de clips déjantés.

Le dernier en date, "Devil money" (à voir à la suite), déjà immortalisé lors d'une session KEXP à Rennes en décembre 2016, fait un clin d'oeil au 7e Art en associant des scènes de 15 films différents où l'argent coule à flot. [plus d'infos]