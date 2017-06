The Melvins reviennent avec un double album, A walk with love and death, à paraître le 7 juillet via Ipecac Recordings / PIAS. A l'album normal s'ajoute la BO d'un film, pour le projet quelques guests ont pointé leur nez comme Joey Santiago (The Pixies), Teri Gender Bender (Le Butcherettes/Crystal Fairy) et Anna Waronker (That Dog). Bande Annonce à la suite.... [plus d'infos]