Le label Music Fear Satan (Jessica93, Cult Of Occult, Hangman's Chair), a sorti vendredi dernier en format vinyle le split des bordelais de Monarch et des japonais de Birushanah. Une édition colorée blanche limitée a été ajoutée à celle traditionnelle de couleur noire. Il est possible de venir le chercher à la boutique à Paris (4 bis Rue Richard Lenoir, 75011 Paris) ou de le commander via le nouveau site du label (voir ci-dessous). Si tu souhaites l'écouter avant, pas de souci, c'est à la suite.

[ Commande: Site officiel / Écoute: Soundcloud ]