Les Prophets of Rage vont sortir un nouveau clip demain, réalisé par Michael Moore, pour le titre "Unfuck the world". A noter que ce n'est pas la première collaboration de Moore avec les 3 ex- RATM puisqu'il s'était chargé de la réalisation du clip de "Sleep now in the fire" en 2000.

[ Unfuck the world teaser: Facebook ]