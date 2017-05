La nouvelle et 8ème édition de La Ferme Electrique, festival implanté en Seine-et-Marne, à la Ferme du Plateau de Tournan-en-Brie, aux portes de Paris, se déroulera le 7 et 8 juillet, et accueillera Delacave, Housewives, Cocaïne Piss, Hey Colossus, Tomaga, Daïkiri, Sister Iodine, Gloria, Guili Guili Goulag, Mendelson, Do The Dirt, Bryan's Magic Tears, Nova Materia, Last Night, Snapped Ankles, Tritha Electric, Stratocastors, Fai Baba, The Limiñanas, Le Villejuif Underground et En Attendant Ana. Pour réserver vos places, c'est à la suite.

[ Réservations: Site officiel ]