Le Pitchfork Music Festival se déroulera du 2 au 4 novembre à La Grande Halle de la Villette à Paris, et accueillera (pour le moment) The National, Run The Jewels, Ride, BadBadNotGood, Talaboman, The Blaze et Polo & Pan. Plus d'infos à la suite.

