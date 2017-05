Après un premier album sorti en 2012 puis un split avec Year Of No Light, le trio Bagarre Générale a sorti un deuxième opus lourd et oppressant intitulé Tohu-bohu sur MusicFearSatan (Hangman's Chair, Monarch, Jessica93). Ça s'écoute en cliquant ci-dessous.

