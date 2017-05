Invisible, l'ultime album de Bérurier Noir est sorti en 2006. Pour fêter ce dixième anniversaire, des titres inédits et des remixes sont édités sur des vinyles 45 tours intitulés Dérive mongole. Le premier volume, paru il y a quelques semaines, contenait "Mourir à Falloujah" et "Au pays des routes contraires". Composé de "Hänschen klein (Lucrate Milk cover)" et "Le Cerf, Le Druide et Le Loup", le volume 2 sortira le 21 juin. Il est disponible à la pré-commande.

