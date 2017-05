Les BRNS ont annoncé il y a quelques mois le départ de César, leur claviériste, et l'arrivée de Lucie (ex- Arch Woodmann ). On vous rappelle dans le même temps que les belges préparent l'arrivée pour octobre de Sugar high , leur nouvel album qui sortira chez Yotanka Productions ( Zenzile , Ropoporose , Kid Francescoli ). Le communiqué du groupe est à la suite. [ plus d'infos ]

Après 5 ans de bons et loyaux services sur l'autoroute du bonheur, César a décidé de quitter le navire pour de nouvelles aventures... C'est donc sans lui qui nous défendrons notre prochain disque ! On te souhaite que du bon cher drare, on t'adore, on t'aime, t'es un sacré crack tu sais!! Pour le remplacer, nous avons fait appel à notre fidèle amie Lucie qui amènera un peu de douceur dans ce monde plein de haine... Beaucoup de bonnes choses au programme, on vous tient au courant pour la suite trrrès bientôt!

xoxo

BRNS