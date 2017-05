La Face Cachée De Mon Cul

Le disquaire messin La Face Cachée et le label parisien Et Mon Cul C'Est Du Tofu coorganisent un festival de musiques indés du 09 au 11 juin. Année Zéro, Deux Boules Vanille, Raymonde Howard, Strange Ladies et quelques autres sont au programme. L'affiche, signée Val L'Enclume, avec la programmation se trouvent à la suite... [plus d'infos]