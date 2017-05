Intervals assurera six dates en France en novembre, détaillées à la suite. Le groupe sera accompagné de Polyphia et Nick Johnston . [ plus d'infos ]

10/31 London, UK - O2 Academy Islington

11/01 Bristol, UK - The Fleece

11/02 Birmingham, UK - Mama Roux's

11/03 Glasgow, UK - Stereo

11/04 Manchester, UK - Rebellion

11/05 Oxford, UK - O2 Academy 2

11/07 Haarlem, NET - Patronaat

11/08 Cologne, GER - Underground

11/09 Hamburg, GER - Logo

11/10 Berlin, GER - Musik & Frieden

11/11 Prague, CZE - Nova Chmelnice

11/12 Bratislava, SLO - Randal

11/13 Budapest, HUN - A38

11/15 Vienna, AUT - The Chelsea

11/16 Ljubljana, SLO - Orto Bar

11/17 Munich, GER - Backstage Club

11/18 Aarau, SWI - Kiff

11/19 Brescia, ITA - Colony Club

11/21 Lyon, FRA - CCO

11/22 Barcelona, SPA - Razzmatazz 3

11/23 Madrid, SPA - Caracol

11/24 Toulouse, FRA - Connextion

11/25 Bordeaux, FRA - Iboat

11/26 Nantes, FRA - Ferrailleur

11/27 Paris, FRA - Backstage By The Mill

11/28 Colmar, FRA - Grillen