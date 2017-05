BingePurgatoryAntidote (Invité Scott Vogel)CommaszerosBreak outDiscordLessons learned (Invité Jamey Jasta d'Carried by sixCakewalkFor what it's worthHedonistic wastelandRemedyDo not as I do













06/16 Freiburg, GER - Crash

06/17 Metz, FRA - Monkey Show

06/18 Clisson, FRA - Hellfest

06/19 Paris, FRA - Glazart

06/20 Dusseldorf, GER - Zakk (feat. Suicidal Tendencies)

06/21 Kiel, GER - Schaubude

06/22 Grafenhainichen, GER - With Full Force Festival

06/23 Oostende, BEL - Elysee

06/24 Ysselsteyn, NET - Jera On Air

06/25 Gottingen, GER - Exil (feat. Obey The Brave)

06/27 Winheim, GER - Cafe Central (feat. Obey The Brave)

06/28 Meyrin-Geneve, SWI - Undertown

06/29 Aarau, SWI - Kiff Foyer

06/30 Munster, GER - Vainstream Warm Up

07/01 Giebelstadt, GER - Mission Ready Festival

07/02 Losheim, GER - Reality Bites Festival

07/03 Hannover, GER - Bei Chez Heinz (feat. First Blood)

07/04 Regensburg, GER - Airport (feat. Northlane, Chelsea Grin, Obey The Brave)

07/05 Hradec Kralove, CZE - Rock For People

07/06 Steyr, AUT - Roda (feat. First Blood)

07/07 Viveiro, SPA - Resurrection Festival

07/08 Kapfenberg, AUT - Overdrive Festival

07/09 Bratislava, SLO - Randal (feat. First Blood, Obey The Brave)

07/10 Ljubljana, SLO - Gala Hala (feat. Obey The Brave)

07/11 Padova, ITA - Bahnhof

07/12 Porto Sant'Elpido, ITA - Bagni Pazzi

07/13 Stuttgart, GER - Juha West (feat. First Blood)

07/14 Herk De Stad, BEL - Rock Herk

07/15 Goldenstadt, GER - Afdreit Un Buten Festival

07/16 Rostock Alte, GER - Zuckerfabrik

07/18 Warsaw, POL - Hydrozagadka

07/19 Wroclaw, POL - Carpe Diem

07/20 Munich, GER - Backstage @ Free & Easy (feat. Obey The Brave)

07/22 Lindau, GER - Umsonst & Draussen

07/23 Siegen, GER - Vortex

07/26 Tel Aviv, ISR - Gagarin (feat. Kids Insane)

07/28 Essen, GER - Nord Open Air (afternoon show)

07/28 Bausendorf, GER - Riez Open Air (evening show)