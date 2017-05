Avec un nouvel album prévu pour fin octobre, Justin(e) effectuera deux tournées consécutives à cette période de l'année. Si les détails de la première, du 26 au 30 octobre, sont pour le moment inconnus, la seconde est intitulée Kill tour elite 2017. Elle s'effectuera du 31 octobre au 4 novembre, passera par Sannois, Saint-Dié des Vosges, Lyon, L'Isle Bouzon et Nantes en compagnie de Diego Pallavas et Guerilla Poubelle. [plus d'infos]