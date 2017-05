Le festival Pantiero se tiendra les 12 et 13 juillet à Cannes et conviera la diversité de la scène rock nationale et internationale à travers Team Ghost, Rat Boy, Circa Waves, The Soft Moon, Twin Peaks et Toy.

Plus d'infos sur le site officiel ci-dessous.

