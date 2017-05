La cinquième édition du This Is My Fest se tiendra au Gibus (Paris) les 2, 3 et 4 juin. Parmi les 25 groupes présents, se trouveront The Decline!, Birds In Row, Decibelles, Reviens, Poésie Zéro, Intenable, Gasmask Terrör, Mauvaise Pioche, Diego Pallavas. Plus d'infos sur le website dédié.

