La trop sous-estimée formation belge Millionaire revient avec un nouvel album ce mois-ci, soit douze ans après Paradisiac. Le disque portera le nom de Sciencing et délivre un premier extrait clippé (à la suite) intitulé "I'm not who you think you are". La formation menée par l'excellent Tim Vanhamel (Evil Superstars, dEUS et Eagles of Death Metal) sera présent à Dour le 16 juillet, mais également le 15 juin au Point Ephémère à Paris. [plus d'infos]