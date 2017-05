Furies a annoncé la sortie de leur toute première K7 de deux titres intitulée Unleash the furies. L'objet sera disponible à l'achat à partir du 19 mai sur le site du groupe, dont le lien est indiqué ci-dessous. L'artwork de la K7 et les dates de concerts du groupe sont à la suite.

