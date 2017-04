Rock En Seine a dévoilé douze nouveaux noms d'artistes qui viennent compléter leur affiche 2017. On trouvera donc également Slowdive, The Jesus & Mary Chain, Grouplove, Her, The Shins, Timber Timbre, The Lemon Twigs, Car Seat Headrest, Band Of Horses, Deluxe, Rejjie Snow et Roméo Elvis x Le Motel.