La programmation de la septième édition du Sylak Open Air, qui se tiendra les 4, 5 et 6 août à Saint Maurice de Gourdans (01), a été dévoilée. On pourra y voir notamment Maxx et Iggor Cavalera interpréter Roots en intégralité, Mars Red Sky, Regarde les Hommes Tomber, Brujeria, etc.

