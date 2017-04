Le producteur de hip-hop old school parisien DJ Low Cut a sorti un nouvel album le 17 mars appelé Dead end. Parmi les invités : Ruste Juxx, Nutso et DJ Nix'on (Al'Tarba, Taiwan MC), Masta Ace, Torae. Un extrait clippé ("Lyrikal landslide") est à voir à la suite. [plus d'infos]