Poliça a dévoilé, dans le cadre du Record Store Day, un nouveau 45 tours avec les participations de Boys Noize et Spank Rock. Lipstick stains / Still counts est sorti via le label du groupe, Memphis Industries (Colourmusic, Cymbals Eat Guitars, Elephant). Ça s'écoute en dessous.

[ Lipstick stains / Still counts: Soundcloud ]