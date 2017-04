Mercredi 10 mai

- 17h > 19h : Conférence « Metal : De la méconnaissance à la reconnaissance » par Corentin Charbonnier à L'espace culturel Leclerc Porte Côté // Gratuit

- 19h : DJ Set metal au Lobis Bar // Gratuit

- 20h30 : « Compte tes blessures » - projection & rencontre avec le comédien et musicien Julien Krug & C. Charbonnier au Cinéma les Lobis // 6,5€ et 5€ pour les porteurs du pass 2 jours The Outbreak.



Jeudi 11 mai

- 19h : Charogne Stone au bar Le Saint Lubin // Gratuit



Vendredi 12 mai

- 18h > 3h : LE OFF : Mathem And Tricks, Charogne Stone // Gratuit au Chato'do

- 20h > 3h : Carpenter Brut, Hypno5e, Verbal Razors, RUINES // 20€ au Chato'do, dans l'espace payant (pass 2 jours vendredi et samedi 30€)



Samedi 13 mai

- 14h > 18h : Masterclass avec NeoGeoFanatic // Gratuit à Musicstock

- 18h > 3h : LE OFF : Dark Wooden Cell, Mr Marcaille // Gratuit au Chato'do

- 20h > 3h : Nostromo, Regarde Les Hommes Tomber, Impureza, Intense Care Unit // 20€ au Chato'do, dans l'espace payant (pass 2 jours vendredi et samedi 30€)



---

Infos Pratiques

Tarif pré-vente :

billet 1 jour 20€ (Vendredi 12 ou samedi 13 mai)

pass 2 jours 30€ (Vendredi 12 et samedi 13 mai)

disponible sur billetterie.chatodo.com

Contact

Mail : info@theoutbreakfest.com

Tel : 02 54 45 50 06