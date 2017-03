Mass Hysteria a informé ses fans que le groupe n'assurerait finalement pas les dates de Nancy et de Nîmes en ouverture de System Of A Down, et surtout que cela s'est fait contre leur gré. On n'avait pas forcément fait le rapprochement mais ils sont remplacés par Code Orange... Le communiqué officiel du groupe est à la suite.

[ Communiqué MH: Facebook ] [plus d'infos]