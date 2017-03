Le point de départ d'un projet, c'est souvent un détail, une anecdote, un bout de phrase qui traine sur un carnet; pour Fysh et moi, il y a quelques temps, tout est parti d'une réflexion autour de l'utilité d'écrire, de rapper et de l'Art en général...Aux yeux de notre groupe Kyma, la vision a toujours été plutôt claire: témoin de son temps ou bâton de dynamite, mais en aucun cas, une chanson ne doit servir à rien...Nourris dans notre jeunesse par des morceaux comme "11'30 Contre les Lois racistes", nous avons eu envie de marcher sur les pas de ces projets fédérateurs et rassembleurs, et ainsi, nous avons décidé de poser la question à des Mc's rencontrés lors de concerts ou car leurs raps nous avaient bien chauffé les oreilles et de les réunir sur un seul et même morceau. Si la question de départ était "à quoi sert ta musique", nous l'avons retourné et avons décidé de la formuler ainsi: " en quoi ta musique ne sert-elle pas à rien ?"...

Question posée à 27 Mc'S de toute la France, activistes de la scène rap indé à leur manière, et réunis sur une instru de 16'05, sur laquelle, chacun donne sa réponse le temps de 12 barres, de 12 mesures.

Ce fut le mix le plus long et le plus compliqué de ma vie (27 voix, 27 micros, 27 pièces,...) d'où un certain retard, mais ça y est, le disque est physiquement prêt et le 10 juin, vous découvrirez ce témoignage riche, d'une partie de la scène rap indé, qui explique la démarche de tous ces litres d'encre et de toute cette énergie à faire passer messages, encouragements et critiques. Un projet qui tranche avec une Culture à la française, souvent silencieuse ou lisse, loin des réalités et finalement, loin des gens; un projet qui donne de la Voix à Lyon, Paris, Tours, Albi, Nancy,...et qui redonne une certaine fonction à l'Art.

Fierté pour nous d'avoir réussi et fierté aux Mc'S pour leur participation à un tel projet: 16'05 de rap, un thème et 27 Mc'S au micro !