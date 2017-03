Danzig va sortir sa nouvelle galette en mai prochain. La date exacte n'est pour l'heure pas encore connue mais l'artwork de la bête est visible à la suite. ça sort via Evillive Records et Nuclear Blast. Tommy Victor de Prong et Joey Castillo (ex-Queens Of The Stone Age, etc.) ont participé aux sessions d'enregistrement studio. [plus d'infos]