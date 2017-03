En sus des passages en festivals ( Longlive Rockfest et Hellfest ) déjà annoncés, The Devil Wears Prada assurera quelques autres dates françaises lors de leur tournée européenne : le 12 juin au Petit bain de Paris et à La Laiterie de Strasbourg le 19 du même mois. [ plus d'infos ]

06/05 Luxembourg, LUX - At The A's

06/06 Hamburg, GER - Gruenspan

06/07 Hanover, GER - Bei Chez Heinz

06/09 Donnington, UK - Download Festival

06/10 Athens, GRE - Modu

06/11 Thessaloniki, GRE - Milos Club

06/12 Paris, FRA - Petit Bain

06/13 Lyon, FRA - Longlive Rockfest

06/14 Milan, ITA - In Fest

06/15 Aarau, SWI - Kiff

06/16 Dessel, BEL - Graspop

06/18 Clisson, FRA - Hellfest

06/19 Strasbourg, FRA - Laiterie

06/20 Worgl, AUT - Komma

06/21 Leipzig, GER - Felsenkeller

06/22 Poznan, POL - Pod Minoga

06/23 Cologne, GER - Underground

06/25 Ysseltsteyn, NET - Jera On Air

06/26 Sofia, BUL - Mixtake 5

06/27 Vienna, AUT - Chelsea

06/28 Sopron, HUN - Volt Festival

06/29 Bratislava, SLO - Randal Club

06/30 Prague, CZE - Mystic Skate Cup

07/01 Munster, GER - Vainstream Rockfest

07/02 Wiesbaden, GER - Schlachthof

07/04 Munich, GER - Backstage Club

07/06 Viveiro, SPA - Resurrection Festival