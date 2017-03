MetallicA assurera trois dates françaises en septembre : le 8 et le 10 à L'Accor Hotels Arena de Paris et enfin le 12 à La Halle Tony Garnier de Lyon. Ce sont les norvégiens de Kvelertak qui ouvriront pour eux sur l'ensemble de leur tournée européenne. [ plus d'infos ]

Sep 4, 2017 Amsterdam, Netherlands Ziggo Dome

Sep 6, 2017 Amsterdam, Netherlands Ziggo Dome

Sep 8, 2017 Paris, France AccorHotels Arena

Sep 10, 2017 Paris, France AccorHotels Arena

Sep 12, 2017 Lyon, France Halle Tony Garnier

Sep 14, 2017 Cologne, Germany Lanxess Arena

Sep 16, 2017 Cologne, Germany Lanxess Arena

Oct 22, 2017 London, UK The O2 Arena

Oct 24, 2017 London, UK The O2 Arena

Oct 26, 2017 Glasgow, UK The SSE Hydro

Oct 28, 2017 Manchester, UK Manchester Arena

Oct 30, 2017 Birmingham, UK Genting Arena

Nov 1, 2017 Antwerp, Belgium Sportpaleis

Nov 3, 2017 Antwerp, Belgium Sportpaleis

Feb 1, 2018 Lisbon, Portugal MEO Arena

Feb 3, 2018 Madrid, Spain Wizink Center

Feb 5, 2018 Madrid, Spain Wizink Center

Feb 7, 2018 Barcelona, Spain Palau Sant Jordi

Feb 10, 2018 Turin, Italy Pala Alpitour

Feb 12, 2018 Bologna, Italy Unipol Arena

Feb 14, 2018 Bologna, Italy Unipol Arena

Feb 16, 2018 Mannheim, Germany SAP Arena

Mar 27, 2018 Herning, Denmark Jyske Bank Boxen

Mar 29, 2018 Hamburg, Germany Barclaycard Arena

Mar 31, 2018 Vienna, Austria Wiener Stadthalle

Apr 2, 2018 Prague, Czech Republic O2 Arena

Apr 5, 2018 Budapest, Hungary Sports Arena

Apr 7, 2018 Stuttgart, Germany Schleyerhalle

Apr 9, 2018 Stuttgart, Germany Schleyerhalle

Apr 11, 2018 Geneva, Switzerland Palexpo

Apr 26, 2018 Munich, Germany Olympiahalle

Apr 28, 2018 Krakow, Poland Tauron Arena

Apr 30, 2018 Leipzig, Germany Leipzig Arena

May 2, 2018 Oslo, Norway Telenor Arena

May 5, 2018 Stockholm, Sweden Ericsson Globe

May 7, 2018 Stockholm, Sweden Ericsson Globe

May 9, 2018 Helsinki, Finland Hartwall Arena

May 11, 2018 Helsinki, Finland Hartwall Arena