Divine Shade passera dans le sud avant la sortie du nouvel Ep. Le 7 avril à L'Entre2Pots à Sète et le 8 avril au Château H à Toulouse. Une date avec A Place To Bury Strangers est prévue en octobre 2017. Des dates internationales se poursuivront en novembre (Belgique, Slovénie, Bosnie, Hongrie, Autriche, Allemagne), pour la sortie d'un court métrage musical. [plus d'infos]