Le Main Square Festival d'Arras, programmé les 30 juin, 1er et 2 juillet, a rajoutée douze noms à son affiche avec Rag'N'Bone Man, Soulwax, Vald, Thylacine, Cage The Elephant, Naive New Beaters, The Lemon Twigs, Spoon, Talisco, Kensington, Walking on Cars et The NoFace.