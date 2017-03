La 3ème édition du RIIP Fest se déroulera les 7 et 8 Juillet à l'Espace Gentiana à Tours (37), organisée par Riipost Asso. A l'affiche de cette nouvelle tenue du festival, tu trouveras notamment Born From Pain, Leng Tch'E, Ghoul, Fallbrawl et Risk It. Ainsi que 9 autres groupes qui seront annoncés ultérieurement.

