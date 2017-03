PWR BTTM sort son nouvel album Pageant le 12 mai via le label Big Scary Monsters. Du son est dispo via leur Bandcamp pour "Big beautiful day" et "Answer my text" dont tu peux mater la lyric-vidéo à la suite également. Enfin le groupe fera une tournée en avril aux dates révélées ci-après.

[ Pageant: Bandcamp ] [plus d'infos]