Northlane assurera trois dates françaises à l'occasion de sa tournée européenne. Le 11 tout d'abord au Download , le lendemain au Chabada d'Angers et enfin le 18 au Hellfest . [ plus d'infos ]

June 11 - Download Festival FR

June 12 - La Chabada, Angers FR

June 16 - Graspop BE

June 18 - Hellfest FR

June 19 - Pont Rouge, Monthey CH

June 20 - Colos Saal, Aschaffenburg DE

June 21 - Tower, Bremen DE

June 23 - Jera On Air NL

June 24 - With Full Force DE

June 25 - Randal Club, Bratislava SK

June 26 - Zaklete Rewiry, Wroclaw PL

June 27 - U Bazyla, Poznan PL

July 1 - Vainstream Rockfest DE

July 2 - Dissonance Festival IT

July 5 - Rock For People CZ

July 7 - Resurrection SP