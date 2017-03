La troisième et dernière annonce de l'affiche du Longlive Rockfest pour sa troisième édition a été faite en début d'après-midi avec l'ajout de As It Is, Roam, Wrist, Shvpes, Ladnmvrks et Resolve.

