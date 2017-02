La 13ème édition du festival francilien MoFo se déroulera du 21 au 23 avril à Mains d'Œuvres (Saint-Ouen - 93) et fera jouer, entre autres, Johnny Mafia, Aquaserge, Marietta, Barbagallo, Buvette, Il Est Vilaine, Faire, Grand Blanc et Arnaud Rebotini. Plus d'infos à la suite sur le site officiel de l'évènement.

