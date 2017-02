Pour sa tournée européenne, Underoath passera par la Capitale le 28 avril prochain, à L'Alhambra . [ plus d'infos ]

04/28 Paris, FRA - Alhambra

04/29-30 Meerhout, BEL - Groezrock



With mewithoutYou:



05/01 Manchester, UK - O2 Ritz

05/02 Dublin, IRE - Dublin Academy

05/03 Nottingham, UK - Rock City

05/04 Glasgow, UK - O2 ABC

05/05 Newcastle, UK - O2 Academy

05/06 Birmingham, UK - O2 Institute 1

05/08 Leeds, UK - Beckett University

05/09 London, UK - O2 Forum Kentish Town

05/10 Norwich, UK - Nick Rayns LCR, UEA

05/11 Bristol, UK - O2 Academy

05/12 Cologne, GER - Stollwerck

05/13 Amsterdam, NET - Melkweg

05/15 Oslo, NOR - Rockefeller

05/16 Copenhagen, DEN - Pumpehuset

05/17 Stockholm, SWE - Debaser Strand

05/19 Helsinki, FIN - Tavastia

05/21 Moscow, RUS - Yotaspace (no mewithoutYou)