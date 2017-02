Une émission podcast 100% blabla sur le métal a vu le jour ces derniers temps. Ça s'appelle Metal Bla Bla et c'est animé par deux passionnés qui débattent, font des vannes et des analyses. La troisième émission vient de voir le jour, on vous propose de découvrir tout ça à la suite.

[ Metal Bla Bla: Site officiel / metalblabla: Facebook (1 hit) ]