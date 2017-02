Corbillard a sorti un nouveau clip (filmé dans une église!) pour son morceau "Le fond & les formes", extrait du troisième album à paraître le 3 mars 2017 intitulé Faux et usage de faux !

Et pour couronner le tout, Corbillard sera avec les Patrons de Pennywise, The Offspring, Face To Face, Toy Dolls, Madball etc. au Punk Rock Holiday cet été ! [plus d'infos]