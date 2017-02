Le désormais duo franco-japonais Erzatz (connu auparavant sous le nom orthographié R-Zatz) a sorti son nouvel album Meian, le 3 février. Il s'est entouré d'invités de marque en la personne d'Aku Fen (High Tone) aux arrangements et à la production, et du rappeur M.Sayyid (Anti-Pop Consortium, Air Born Audio). On vous propose d'écouter deux extraits à la suite.

[ Extrait Meian: Soundcloud (2 hits) ]