Oiseaux-Tempête est de retour avec un nouvel album intitulé Al-'An!, qui sortira le 31 mars chez Sub Rosa Records. Dernier volet d'une trilogie autour de la Méditerranée initiée en 2013 (album éponyme) et poursuivie en 2015 (ÜTOPIYA?), cet album a été enregistré entre le Liban et la France avec de nombreux invités (musiciens du Beyrouth underground, Paul Régimbeau de Mondkopf, G. W. Sok...). Un extrait ci-dessous avec "Carnaval" !

