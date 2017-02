Le duo Delacave a sorti le 27 janvier son nouvel album intitulé If I'm overthinking it, talk about anything, any damned thing, sur le label Teenage Menopause Records (Heimat, Jessica93, JC Satan). Deux extraits clippés ("Overthinking" et "7th Stair") sont disponibles ci-dessous.

[ Overthinking: Vimeo (1 hit) / 7th Stair: Vimeo (1 hit) ] [plus d'infos]