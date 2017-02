Gojira était sur le plateau du Quotidien avec Yann Barthes hier soir. L'interview et les prestations de "Stranded" et "The shooting star" sont en replay sur le site de la chaîne TMC. Par ailleurs, le groupe fait partie des nominés aux prochains Grammy Awards américains et sera sur la scène de la prochaine édition du Download Festival français.

