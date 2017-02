Steel Panther

A Day To Remember

The Dillinger Escape Plan

Suicidal Tendencies

Creeper

Baroness

Anathema

In Flames

Wednesday 13

Alestorm

Kvelertak

The Charm The Fury

Northlane

The Devil Wears Prada

Hacktivist

State Champs

Trash Boat

Moose Blood

Junior

Normandie

The King Blues

Touché Amoré

The Cadillac Three

Grove Street Families

The Lounge Kittens

Aaron Buchanan & The Cult Classics

Dinosaur Pile-Up

Idles

The Contortionist

She Must Burn

Venom Prison

Fizzy Blood

M O S E S

Stone Broken

Brutai

The LaFontaines

Holding Absence

Dead Label

Like A Storm

Devilskin

Blood Youth

I The Mighty, Dead!

Sabaton

Casey

Red Sun Rising

Wallflower