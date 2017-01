On a trouvé aux US le pendant ricain du Bal des Enragés ! ça s'appelle The Stowaways et le groupe à géométrie variable compte notamment en invités des membres de Black Label Society (John DeServio), d'All That Remains (Oli Herbert), d'ex-Guns N' Roses (Bumblefoot), de The Cult (John Tempesta) ou encore d'Ünloco (Joey Duenas). Le titre "Creeping death" de MetallicA fait partie des reprises du groupe, tout comme "Sabotage" des Beastie Boys ou encore "Back to school" de Deftones, etc. [plus d'infos]