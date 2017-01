"Les fantômes ne meurent jamais !" est une soirée spéciale qui se tiendra les 03 et 04 mars respectivement à Paris (Gibus) et Nantes (Scène Michelet). The Attendants et Justin(e) y joueront dans l'ordre et en intégralité Fantôme, le premier album de Zabriskie Point. Sorti initialement en 1996, le disque sera édité pour l'occasion en vinyle.