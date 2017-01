Amantra (projet de Thierry Arnal (Fragment.)) sort son nouvel album As it should have been" le 31 janvier en digital chez Atypeek Music puis chez Avalanche Recordings (le label de Justin K.Broadrick (Godflesh...)). L'album comprend une reprise de Jesu ("We all faulter") qu'on te propose d'écouter en exclusivité jusqu'au 23. [plus d'infos]