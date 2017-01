Le Summer Breeze ajoute quelques noms pour son édition 2017 (Dinkelsbühl , 16 au 19 août) dont Megadeth , Kreator , Eluvetie , Fallujah , 1349 , While She Sleeps ... [ plus d'infos ]

Voici les nouveaux groupes annoncés :



MEGADETH



BATTLE BEAST



KREATOR



MGLA



ELUVETIE



FALLUJAH



WINTERSUN



1349



LONG DSITANCE CALLING (avec playlist collaborative special au festival)



WHILE SHE SLEEPS



THE NEW BLACK



MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN



AVERSION CROWN